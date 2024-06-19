Сьогодні, 19 червня, російські війська вчергове завдали ударів по Куцурубській громаді Миколаївської області.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що через обстріл зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь.
«По житловому кварталу одного з населених пунктів ворог випустив, попередньо, реактивний снаряд залпового вогню «Град». Пожежу ліквідовували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини загальною площею 3 га», – йдеться у повідомленні.
Також, за попередньою інформацією, через обстріл зазнали пошкоджень житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт.
«Місцеві мешканці, вчергове оговтавшись від цинічного обстрілу, вийшли допомагати пожежним-рятувальникам приборкувати полум'я та рятувати своє майно від вогню. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила», – додали у пресслужбі.
Крім того, вчора, 18 червня, о 09:45 удару дроном-камікадзе типу FPV та о 20:00 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада.
Нагадаємо, що впродовж понеділка 18 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області. Через російську атаку постраждала жінка.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Сьогодні, 19 червня, російські війська вчергове завдали ударів по Куцурубській громаді Миколаївської області.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що через обстріл зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь.
«По житловому кварталу одного з населених пунктів ворог випустив, попередньо, реактивний снаряд залпового вогню «Град». Пожежу ліквідовували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини загальною площею 3 га», – йдеться у повідомленні.
Також, за попередньою інформацією, через обстріл зазнали пошкоджень житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт.
«Місцеві мешканці, вчергове оговтавшись від цинічного обстрілу, вийшли допомагати пожежним-рятувальникам приборкувати полум'я та рятувати своє майно від вогню. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила», – додали у пресслужбі.
Крім того, вчора, 18 червня, о 09:45 удару дроном-камікадзе типу FPV та о 20:00 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада.
Нагадаємо, що впродовж понеділка 18 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області. Через російську атаку постраждала жінка.