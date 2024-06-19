Сьогодні, 19 червня, російські війська вчергове завдали ударів по Куцурубській громаді Миколаївської області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що через обстріл зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь.

«По житловому кварталу одного з населених пунктів ворог випустив, попередньо, реактивний снаряд залпового вогню «Град». Пожежу ліквідовували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини загальною площею 3 га», – йдеться у повідомленні.

Через обстріл РФ зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, фото: ДСНС Миколаївщини

Через обстріл РФ зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, фото: ДСНС Миколаївщини

Через обстріл РФ зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, фото: ДСНС Миколаївщини

Через обстріл РФ зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, фото: ДСНС Миколаївщини

Через обстріл РФ зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, фото: ДСНС Миколаївщини

Також, за попередньою інформацією, через обстріл зазнали пошкоджень житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт.

«Місцеві мешканці, вчергове оговтавшись від цинічного обстрілу, вийшли допомагати пожежним-рятувальникам приборкувати полум'я та рятувати своє майно від вогню. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила», – додали у пресслужбі.

Крім того, вчора, 18 червня, о 09:45 удару дроном-камікадзе типу FPV та о 20:00 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада.

Нагадаємо, що впродовж понеділка 18 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області. Через російську атаку постраждала жінка.