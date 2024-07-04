Співробітник СБУ в Києво-Печерській лаврі, фото ілюстративне: AFP

З початку повномасштабного вторгнення Україна обміняла щонайменше чотирьох священників УПЦ МП (Українська православна церква (Московського патріархату) на військовополонених.

Про це повідомляє рух «Чесно».

«Офіційних даних про це немає, проте є інформація про обмін з відкритих джерел. Водночас правоохоронці відкрили близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), а також 16 щодо митрополитів. Серед злочинів — 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 повідомили про підозру, а ще 19 отримали судові вироки», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що у червні очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонофана Анатолія Єлецьких обміняли на кількох українських полонених, хоча раніше він відмовлявся від обміну.

«Аналогічно настоятеля Георгіївського храму УПЦ (МП) міста Ямпіль Сумської області Миколу Закройця звільнили від покарання через рішення суду про його передачу для обміну як військовополоненого. Також обміняли настоятеля храму Святителя Іоанна Милостивого Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) Олександра Лунєгова, якого засудили за виправдання збройної агресії РФ», – повідомляє рух «Чесно».

Нагадаємо, У Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату. Лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.