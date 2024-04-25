Наслідки обстрілу РФ Донецької облаcті 25 квітня / Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти знову атакували Донецьку область ракетами та артилерією. Внаслідок ударів РФ загинули три людини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

«Під вогонь потрапило Удачне — за попередньою інформацією, росіяни ударили по селищу ракетою. Там дві людини загинули і одна поранена. Також одна людина загинула і два будинки пошкоджені у Курахівці — її ворог обстріляв зі ствольної артилерії», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити.

Нагадаємо, вранці 25 квітня російські окупанти масовано обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула людина, ще пʼятеро дістали поранення.

Також раніше зазначалась, що всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 22 дитини.