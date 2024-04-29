Державні інспектори розрахували шкоду завдану атмосферному повітрю внаслідок атаки РФ на Одеську область 19 квітня. Загальний розмір шкоди складає майже 309 мільйонів гривень.

Про це 29 квітня повідомили у Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Нагадаємо, росіяни вдарили балістичними ракетами по припортовій інфраструктурі Одеської області.

Як зазначили в Держекоінспекції, через обстріли горіло виробниче обладнання та резервуари з 10,5 тисячами тонн олії, що спричинило потрапляння до атмосферного повітря понад 36 тисяч тонн діоксиду вуглецю.

Нагадаємо, у Миколаєві через руйнування пірсу внаслідок ворожого обстрілу екології завдано шкоди на 28 мільйонів гривень.