Армія РФ 19 квітня атакувала критичну інфраструктуру Одещини / Ілюстративне фото

Вночі 19 квітня ворог атакував Одеську область ракетами та ударними дронами.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.

Також росіяни атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури. По регіону запустили 11 ракет. Частину вдалось збити, однак є влучання. Наразі відомо про 8 загиблих з них двоє у Дніпрі (чоловік та жінка). Ще 6 людей загинуло у Синельниковому на Дніпропетровщині. Серед загиблих є діти.

Також. вночі російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Херсона. У результаті обстрілів поранень зазнали троє людей.