Робота ППО. Фото: Сергій Михальчук

У ніч проти 28 березня росіяни атакували Україну 28 ударними дронами типу «Shahed 136/131». Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 26 безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни випустили 28 ударних дронів з Курської області РФ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Так, вдалося знищити 26 «шахедів» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Окрім того, ворог також атакував Україну ракетами. Окупанти випустили три крилаті ракети Х-22, протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря, а також зенітну керовану ракету С-300 з Донеччини.

Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.