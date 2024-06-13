Відключення світла, фото з відкритих джерел

Графіки відключень електроенергії, 14 червня, почнуть діяти з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії «Укренерго».

Зазначимо, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.