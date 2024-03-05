Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, якого днями затримали у Березнегуватській громаді за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Викрадач 8-річної дитини на Миколаївщині, фото: Ігор Блошко Викрадач 8-річної дитини на Миколаївщині, фото: Ігор Блошко

50-річному чоловікові інкримінують частину 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення малолітньої дитини).

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний певний час проживав в одному з сіл Березнеговатської громади. Після конфлікту зі своєю співмешканкою, яка через надмірне споживання ним алкогольних напоїв заборонила йому проживати на території його домоволодіння, пригрозив останній викрасти її 8-річну онуку.

Згідно з даними правоохоронців, ввечері 1 березня 2024 року підозрюваний, перебуваючи неподалік дому колишньої співмешканки, побачив її онуку, яка зайшла до кухні, після він проник туди, схопив дитину та переніс її до землянки, обладнаної ним за межами села.

У судовому засіданні, підозрюваний визнав свою провину в повному обсязі, повідомив, що не може пояснити мотиви своїх дій, оскільки перебував в стані алкогольного сп’яніння, не заперечував проти задоволення клопотання. Захисник підтримав позицію свого клієнта.

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалила застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, дитина зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові. Цього ж дня чоловіка затримали, відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.