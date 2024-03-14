Печерський районний суд Києва залишив сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць — до 17 квітня.
Про це повідомляє «Суспільне».
Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора, який стверджував, що Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати за кордон.
Однак, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили, розмір застави Гринкевичу зменшили до 469 мільйонів гривень.
Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.
Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабара, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.
9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.
Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.
Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.
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Печерський районний суд Києва залишив сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць — до 17 квітня.
Про це повідомляє «Суспільне».
Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора, який стверджував, що Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати за кордон.
Однак, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили, розмір застави Гринкевичу зменшили до 469 мільйонів гривень.
Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.
Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабара, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.
9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.
Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.
Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.