Печерський районний суд Києва залишив сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць — до 17 квітня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора, який стверджував, що Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати за кордон.

Однак, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили, розмір застави Гринкевичу зменшили до 469 мільйонів гривень.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабара, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.