Судитимуть колишнього та діючого голів комбінату на Миколаївщині. Фото з відкритих джерел

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ексголови та діючуюго голови сільськогосподарського виробничого комбінату на Миколаївщині.

Про це повідомили в Миколаївській окружній прокуратурі.

Колишнього та діючого посадовців судитимуть привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (частина 4 статті 191 КК України).

За даними слідства, вони, змовившись між собою, уклали з підприємством біржовий договір поставки ячменю на загальну суму понад 300 тисяч гривень.

Згодом комбінат отримав попередню оплату у розмірі понад 200 тисяч гривень.

Після фігуранти здійснили перепризначення голови комбінату та, достовірно знаючи про зобов’язання комбінату про поставку зерна, новий директор підприємства умови договору не виконав, при цьому продовжував здійснювати господарську діяльність та привласнив 200 тисяч гривень, розповіли в прокуратурі.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, головній бухгалтерці однієї зі шкіл Вознесенська на Миколаївщині повідомили про підозру у привласнені бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем. Як відомо, жінка завищувала у заявках на виділення грошей зарплати працівників школи.