Судитимуть ексбухгалтерку Первомайської міськради. Фото з відкритих джерел

Судитимуть колишню головну бухгалтерку управління Первомайської міської ради за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами у сумі майже 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 49-річна посадовиця, у період з березня 2019 по грудень 2020 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера управління, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад. Мова йде про близько 1,2 мільйона гривень.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, колишню головну бухгалтерку апарату виконкому Первомайської міськради засудили до 6 років в’язниці за привласнення бюджетних коштів. У судовому засіданні доведено, що жінка у період з лютого 2020 по серпень 2022 року, склала завідомо неправдиві документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний рахунок заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад, на загальну суму майже 127 тисяч гривень.

У травні 2023 року до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна було засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка за такою ж схемою заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.