Судитимуть начальницю відділу освіти на Миколаївщині. Фото з відкритих джерел

Начальницю відділу освіти Кривоозерської громади на Миколаївщині обвинувачують у зловживанні службовим становищем, яке завдало шкоди бюджету на суму понад 170 тисяч гривень.

Справу передали до суду, повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачена у вересні 2022 року необґрунтовано перерахувала підприємству понад 170 тисяч гривень бюджетних коштів. Зазначається, що до цього посадовиця порушила закон «Про публічні закупівлі» та безпідставно змінила істотні умови договору в частині підвищення ціни за вугілля для опалення шкіл громади.

У ході здійснення досудового розслідування, за клопотанням сторони обвинувачення судом її було відсторонено від займаної посади.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, колишню головну бухгалтерку апарату виконкому Первомайської міськради засудили до 6 років в’язниці за привласнення бюджетних коштів. У судовому засіданні доведено, що жінка у період з лютого 2020 по серпень 2022 року, склала завідомо неправдиві документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний рахунок заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад, на загальну суму майже 127 тисяч гривень.

У травні 2023 року до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна було засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка за такою ж схемою заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.

Також головній бухгалтерці однієї зі шкіл Вознесенська на Миколаївщині повідомили про підозру у привласнені бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.