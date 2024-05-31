Тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили біля українсько-румунського кордону опівдні 30 травня.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.
За словами прикордонників, про жахливу знахідку їм повідомили румунські колеги. Наразі особа загиблого встановлюється.
Це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.
Нагадаємо, що у річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що, за словами прикордонників, намагалася нелегально потрапити до Румунії. До цього прикордонники повідомили, що з початку року знайшли 30 тіл.
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Тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили біля українсько-румунського кордону опівдні 30 травня.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.
За словами прикордонників, про жахливу знахідку їм повідомили румунські колеги. Наразі особа загиблого встановлюється.
Це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.
Нагадаємо, що у річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що, за словами прикордонників, намагалася нелегально потрапити до Румунії. До цього прикордонники повідомили, що з початку року знайшли 30 тіл.