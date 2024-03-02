Кількість жертв нічної російської атаки по Одесі збільшилася до п'яти людей.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

П'ятого загиблого знайшли на рівні першого поверху будинку. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, це доросла людина.

Загалом станом на 14:50 від російського удару по багатоповерхівці загинули 5 людей, серед яких — 1 дитина.

Спершу в міськраді Одеси повідомляли, що це тримісячний хлопчик Тимофій, маму якого також розшукували під завалами. Утім, потім цю інформацію видалили, а правоохоронці повідомили, що йдеться про трирічну дитину.

Пошукова операція та розбір завалів в Одесі, фото: ДСНС Пошукова операція та розбір завалів в Одесі, фото: ДСНС Пошукова операція та розбір завалів в Одесі, фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одесі російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку — один підʼїзд зруйнований вщент.

Атака по Одесі 2 березня

В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик.

В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.