Кількість жертв нічної російської атаки по Одесі збільшилася до п'яти людей.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
П'ятого загиблого знайшли на рівні першого поверху будинку. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, це доросла людина.
Загалом станом на 14:50 від російського удару по багатоповерхівці загинули 5 людей, серед яких — 1 дитина.
Спершу в міськраді Одеси повідомляли, що це тримісячний хлопчик Тимофій, маму якого також розшукували під завалами. Утім, потім цю інформацію видалили, а правоохоронці повідомили, що йдеться про трирічну дитину.
Нагадаємо, в Одесі російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку — один підʼїзд зруйнований вщент.
В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.
Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик.
В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.
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Кількість жертв нічної російської атаки по Одесі збільшилася до п'яти людей.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
П'ятого загиблого знайшли на рівні першого поверху будинку. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, це доросла людина.
Загалом станом на 14:50 від російського удару по багатоповерхівці загинули 5 людей, серед яких — 1 дитина.
Спершу в міськраді Одеси повідомляли, що це тримісячний хлопчик Тимофій, маму якого також розшукували під завалами. Утім, потім цю інформацію видалили, а правоохоронці повідомили, що йдеться про трирічну дитину.
Нагадаємо, в Одесі російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку — один підʼїзд зруйнований вщент.
В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.
Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик.
В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.