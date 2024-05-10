У Луцьку викликали поліцію у тролейбус, бо жінка не трималась за поручень. Фото: Конкурент

У Луцьку 8 травня в тролейбус викликали правоохоронців, оскільки одна з пасажирок не трималась за поручень.

Про це виданню «Конкурент» повідомили читачі.

Зі слів очевидців, правоохоронці зайшли в громадський транспорт, а пасажири — вийшли.

У коментарі журналістам речниця волинських патрульних Ельвіра Бендатова розповіла, що поліціянти приїхали на виклик водійки тролейбуса.

— Тролейбус рушив і жінка не трималася з поручень й впала. Водійка тролейбуса зателефонувала на лінію «102» та повідомила про ситуацію. Коли патрульні приїхали, то конфлікт уже вичерпався, — повідомила речниця.

Тілесних ушкоджень, за словами правоохоронців, ніхто не отримав.

Нагадаємо, нещодавно мешканець Печерського району Києва викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга.

Інший киянин викликав поліцію, оскільки не пам’ятав, де залишив свій автомобіль.

А мешканець селища Смига на Рівненщині викликав поліцію, бо заховав пакетик коноплі і не міг його знайти.