У Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Миколаївської області.

Двоє затриманих — миколаївці 38 та 45 років, третій — 45-річний житель Ужгорода. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4000 до 8000 доларів США.

«Миколаївці підшукували клієнтів та доставляли їх до Ужгорода, де третій фігурант консультував клієнтів та допомагав перетнути кордон. Усіх трьох поліцейські затримали та повідомили їм про підозру. Фігурантам загрожує до дев'яти років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

У прокуратурі додали, що 13 травня у порядку статті 208 КПК України одного з підозрюваних затримано в Ужгороді, коли він надавав вказівки військовозобов’язаному щодо перетину держкордону з Угорщиною, двох інших — у Миколаєві.

Їм судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою із заставою у 908 тисяч гривень кожному.

Схеми ухиляння від мобілізації на Миколаївщині

Нагадаємо, що у березні 2024 року на Миколаївщині викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. До злочинної групи причетні п’ятеро людей. Серед них очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця — посадовиця лікарні.

Нагадаємо, що 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.