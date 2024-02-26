Затримання правопорушника. Фото: 19-ий Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

У Корабельному районі Миколаєва нацгвардійці врятували постраждалого та затримали нападника, який спричинив різанину.

Про це повідомили у 19-му Миколаївському полку охорони громадського порядку Національної гвардії України.

Ніж, яким нападник завдав ударів потерпілому. Фото: 19-ий Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

За даними слідчих, під час виконання завдань із забезпечення дотримання вимог комендантської години, патрульні військовослужбовці отримали інформацію про нанесення тілесних ушкоджень.

На місці події, нацгвардійці виявив чоловіка з ножовим пораненням в груди. З постраждалим також перебувала жінка, яка надала опис зловмисника. Миколаївські нацгвардійці надали потерпілому було надано першу медичну допомогу та викликали «швидку».

Згодом, інший наряд гвардійців виявив злочинця та закривавлений ніж. На місце викликано слідчо-оперативну групу відділу поліції, та доставлено винуватця до відділу поліції де його в порядку статті 208 КПКУ затримано.

Працівники швидкої допомоги доставили потерпілого до лікарні з ножовим пораненням грудної клітини — пробитою легенею до лікарні.

В діях місцевого мешканця, що ножем вдарив громадянина, вбачаються ознаки злочину, передбачена частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.