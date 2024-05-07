У Вознесенському районі Миколаївської області поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у насильницьких діях відносно 19-річної дівчини.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 24-річний миколаївець.

«Вчора, 6 травня, ввечері до чергової частини Вознесенського райуправління поліції із повідомленням звернулась мешканка одного із сіл Вознесенської громади про те, що зґвалтували 19-річну дівчину. Потерпіла розповіла, що у вечірній час була на пробіжці в ліску, коли раптово на неї накинувся невідомий, застосував фізичну силу та вчинив відносно неї насильницькі дії, після чого втік із місця події», – йдеться у повідомленні.

Місце злочину, фото: Національної поліції у Миколаївській області.

Місце злочину, фото: Національної поліції у Миколаївській області.

24-річного чоловіка слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 КПК України, нині йому оголосили про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Нагадаємо, нещодавно Апеляційний суд відправив до в’язниці 15-річного ґвалтівника з Миколаївщини, якого перед цим виправдали.