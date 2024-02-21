Артем Козаченко, фото: з Instagram giants_jugend

18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, на якого напали у Нмеччині, помер у лікарні

Про це повідомив увечері 20 лютого баскетбольний клуб ART Giants (U-19) із Дюссельдорфа, за який виступали хлопці.

Після поранення хлопець перебував у реанімації. Проте останніми днями його стан різко погіршився,лікарям не вдалось врятувати його.

— З моменту насильства в Оберхаузені Артем перебував у лікарні в реанімаційному відділенні. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі нічого не змогли для нього зробити, — ідеться в повідомленні клубу в соцмережах.

Напад на баскетболістів з України

11 лютого невідомі з ножами напали українських спортсменів. Один із них, 17-річний Володимир Єрмаков, того дня помер у лікарні від отриманих травм.

Пізніше правоохоронці затримали нападника. Наразі тривають слідчі дії.