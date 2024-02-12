17-річний Володимир Єрмаков. Фото: Федерація баскетболу міста Києва

У Німеччині правоохоронці затримала нападника на українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Наразі тривають слідчі дії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що справа перебуває на особливому контролі українського МЗС.

«Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори з главою поліції міста Ессен. Консули наголосили, що необхідно якнайшвидше провести розслідування та притягнути винних до відповідальності», – зазначив речник МЗС.

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Відомо, що йдеться про українського баскетболіста Артема Козаченка.

За словами Олега Ніколенка, йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан стабільний, загроз його життю немає.

Нагадаємо, що у Німеччині ввечері 11 лютого невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один із спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм.