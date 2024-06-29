Удар по Дніпру 28 червня. Фото: ДСНС

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні операції в зруйнованому після ракетного удару російської федерації будинку багатоповерхівки 28 червня. Рятувальники намагаються знайти людей, які зникли безвісти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, а також у пресслужбі ДСНС.

«У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали розбитої багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей», – написав Сергій Лисак.

Удар по Дніпру 28 червня. Фото: ДСНС Удар по Дніпру 28 червня. Фото: ДСНС

Наразі відомо про одного загиблого та 12 поранених, включаючи немовля та вагітну жінку. Також повідомляється, що в одному з під'їздів пошкоджено квартири з восьмого по одинадцятий поверхи. Пожежу ліквідували, за ніч рятувальники відвезли 190 тонн будівельного сміття.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.

Вночі кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 12 людей.