Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 12 людей.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що ще троє постраждалих — жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані. Решта постраждалих — у стані середньої тяжкості.

«Вже 12 постраждалих у Дніпрі. Шестеро — в лікарні», — заявив він.

Сергій Лисак уточнив, що серед поранених – вагітна жінка, вона в стані середньої тяжкості. Також серед постраждалих —семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.