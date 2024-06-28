Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 12 людей.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, що ще троє постраждалих — жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані. Решта постраждалих — у стані середньої тяжкості.
«Вже 12 постраждалих у Дніпрі. Шестеро — в лікарні», — заявив він.
Сергій Лисак уточнив, що серед поранених – вагітна жінка, вона в стані середньої тяжкості. Також серед постраждалих —семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.
Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 12 людей.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, що ще троє постраждалих — жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані. Решта постраждалих — у стані середньої тяжкості.
«Вже 12 постраждалих у Дніпрі. Шестеро — в лікарні», — заявив він.
Сергій Лисак уточнив, що серед поранених – вагітна жінка, вона в стані середньої тяжкості. Також серед постраждалих —семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.