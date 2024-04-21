Сенатор допускає відправку Україні ATACMS, ілюстративне фото: ATACMS

Марк Ворнер, голова комітету з розвідки Сенату США, розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS вже до кінця наступного тижня.

Про це він розповів в ефірі CBS News.

Сенатор, коментуючи прийняття законопроєкту щодо допомоги Україні Палатою представників, повідомив, що після підпису президента Джо Байдена зброю доставлять до України до кінця наступного тижня.

«Я сподіваюся, щойно це (законопроєкт, — прим.) дійде до президента до вівторка чи середи, ці поставки ATACMS більшої дальності будуть буквально запущені», — сказав він.

Нагадаємо, палата представників США підтримала законопроєкт з допомогою Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Ще до завершення голосування за законопроєкт набралася потрібна кількість голосів.

За законопроєкт віддали голос 310 конгресменів, проти ж виступили 112. Тепер документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Коли тривало голосування, в залі було чути, як присутні скандували «Україна», а також тримали жовто-сині прапори.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.