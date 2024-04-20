Палата представників США підтримала законопроєкт з допомогою Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Ще до завершення голосування за законопроєкт набралася потрібна кількість голосів.

Про це відомо з трансляції на сайті Конгресу.

За законопроєкт віддали голос 310 конгресменів, проти ж виступили 112. Тепер документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Коли тривало голосування, в залі було чути, як присутні скандували «Україна», а також тримали жовто-сині прапори.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін — остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Ще одну поправку — від конгресвумен Кет Кеммек — про вилучення з законопроєкту всієї невійськової допомоги Україні також відхилили. Вона наполягала, аби залишилась тільки військова допомога. Поправку відхилили 275 голосами проти («за» проголосували 150).

Президент України Володимир Зеленський назвав ухвалення законопроєкту рішенням, «яке зберігає правильний хід історії». Він подякував обом партіям Палати представників та її спікеру Майку Джонсону.

«Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими», — написав глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.