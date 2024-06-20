Повернені діти до України. Фото: Дмитро Лубінець

До України з тимчасово окупованих територій повернули ще 10 дітей. До цього діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Вражають масштаби примусової мобілізації – зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу» , — зазначив він.

Зазначається, що діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку.

За даними омбудсмена, «нова влада» змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка «співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад» . Декому із дітей вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть.

Крім того, ті, хто повернувся, вже відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були.

Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.