Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.

Про це розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Дітей було викрадено та перевезено під час окупації Снігурівського району. До цього діти виживали 3 місяці на лінії фронту, ховаючись від бомб та ракет у підвалі.

— У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію. Дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували. У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю, — розповів Микола Кулеба.

А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію. Тепер усі діти в безпеці разом зі своїми рідними, додали в Save Ukraine.

— Майже два роки вони не були в Україні. Їх вдалось врятувати. Ми дякуємо усім, хто стоїть поруч з нами і продовжує рятувати дітей, — сказав Микола Кулеба.

Що з дітьми з Новопетрівської школи-інтернату?

Як відомо, під час окупації з Новопетрівської школи-інтернату було вивезено 16 дітей. Всі вони, як розповіли в Миколаївській ОВА, пізніше опинились в Грузії.

Дітей змогла під час окупації села змогла вивезти до Грузії, директорка закладу Наталія Луцик.

У липні 2023 року журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

Підвал, в якому переховувались діти, фото: Слідство.Інфо Підвал, в якому переховувались діти, фото: Слідство.Інфо Підвал, в якому переховувались діти, фото: Слідство.Інфо

В березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.

Торік одну з вихованців з Грузії до США забрала її прийомна мама американка Бетані Вайт, яка удочерила 16-річну Юлю. Процес розпочався ще в 2020 році, але завершити усі бюрократичні питання вдалося лише 23 лютого 2022 року. Тож початок вторгнення Росії в Україну Юля разом ще із 14 дітьми зустріла у селі Новопетрівка.

Зараз дівчина вже зі своєю новою родиною в США.