Українські перевізники заблокували кордон у відповідь на польські протести. Фото: Суспільне

20 лютого українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП «Рава-Руська — Гребенне», «Краківець — Корчова» та «Шегині — Медика» у відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками.

Про це повідомляє «Суспільне».

Акція протесту стартувала о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: «Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому», «Стоп блокаді на кордонах», «Втратить Україна — втрачатиме Польща», «Блокада України — зрада європейських цінностей» та іншими.

«Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є «Асоціація міжнародних автомобільних перевізників», ГО «Український транспортний союз», ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України. Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які обʼїжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі», — каже голова ГО «Український транспортний союз у Львівській області» Олег Дубик.

Він зазначив, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Як розповів в ефірі «Суспільне.Спротив» голова ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич, мирна акція біля трьох міжнародних ПП «Рава-Руська», «Краківець» та «Шегині» триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

«Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово», — каже Володимир Михалевич.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.