ДТП у Миколаєві. Фото: поліція у Миколаївській області

У понеділок, 25 березня, близько 14:00 у Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Volkswagen Passat та пішохода, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляє поліція у Миколаївської області.

Зазначається, що інцидент стався неподалік перетину вулиць Генерала Карпенка та Морехідна. Внаслідок автопригоди 86-річна жінка-пішохід з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками, попередньо, частина 1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди та розшукують очевидців ДТП.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном (073) 031 95 38 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, у селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.

В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.