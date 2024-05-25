Протягом минулої доби, 21 травня, у Миколаївські області відбулось 15 пожеж, з них: 10 на відкритих територіях, одна – у лісі, дві – в житловому секторі та дві – на транспорті.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській у області.

Зазначається, що загальна площа пожеж сухої трави та сміття —понад 8 га. Від ДСНС залучались 52 вогнеборців, 13 спецавтомобілі.

Зокрема повідомляється, що горів моторний відсік двигуна легкового автомобілю в селі Мазурове Первомайського району. Пожежу площею 3 кв. м ліквідували вогнеборці.

«Заднє колесо на напівпричепі та завантажена у нього кукурудза, зайнялись на автодорозі М-14 у межах с. Зайчівське Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району. Пожежу загасили площею 10 кв. м», – повідомляє ДСНС.

Гасіння пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Гасіння пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Гасіння пожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ще одну пожежу вдалось погасити у житловому будинку на вулиці Купорній у Миколаєві. Площа пожежі – 10 кв. м, де частково пошкоджена покрівля та перекриття, закопчені стіни приміщення.

Також горів хвойний настил горів у Балабанівському лісовому урочищі.

«Ліквідували займання площею 900 кв. м вогнеборці та працівники філії «Миколаївське лісове господарство», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Коблевому на Миколаївщині горіло сміттєзвалище.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.