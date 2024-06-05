В морі знайшли тіло загиблої дівчини. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області.

В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку 2 червня хвилею знесло з пірса.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

Нагадаємо, що загиблою виявилась 20-річна лейтенантка з Рівненської області, яка разом з колегами приїхала до Одеси на відпочинок. Тіло потопельниці знайшли через три дні, 5 червня, на відстані близько одного кілометру від берега.

«Вкотре закликаємо дотримуватись правил безпеки під час перебування біля водойм! Пам’ятайте, один неправильний крок може коштувати життя», — додали в повідомлені.

В морі знайшли тіло загиблої дівчини. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області. В морі знайшли тіло загиблої дівчини. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області.

Нагадаємо, нещодавно у Первомайську Миколаївської області на озері загинув чоловік. За попередньою інформацією двоє чоловіків хотіли переплисти водойму. В якийсь момент один з них почав тонути. Інший товариш намагався врятувати чоловіка, але йому не вдалось.