У ніч проти четверга, 2 травня, безпілотники атакували території Російської Федерації. Про наліт дронів повідомляють губернатори чотирьох регіонів: Курської, Орловської, Смоленської та Краснодарського краю.

Про це написали російські пропагандистські ЗМІ.

Як зазначив губернатор Орловської області Андрій Кличков, його регіон вкотре зазнав атаки «ворожих БПЛА». На території Глазунівського та Свердловського районів під час їх знешкодження було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь.

Також дрони атакували Курську область. Там без світла залишився один населений пункт.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, російська ППО знищила два БПЛА в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського. Попередньо, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано.

Про атаку дронів заявила і влада Смоленської області. Як стверджує губернатор Василь Анохін, регіон «знову зазнав атаки українських БПЛА». Він повідомив, що «противник спробував заподіяти пошкодження об'єкту цивільної енергетичної інфраструктури» на території Рославльського району.

Крім того, у Краснодарському краї пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод. Причиною стала теж нібито атака безпілотників та робота ППО.

Нагадаємо, у ніч на середу, 1 березня, безпілотник атакував Рязанську область. Внаслідок влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод.

Раніше, у ніч проти 9 квітня, дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу у Воронезькій області РФ.

Зазначимо, нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.