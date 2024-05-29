29 травня на автошляху М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» біля села Красне Миколаївського району зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та вантажний MAN.
Внаслідок дорожньо-транспортної події постраждала водійка Mersedes, її затисло понівеченими елементами автомобіля, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Рятувальники деблокували з автомобіля 48-річну постраждалу та передали медикам. «Швидка» надала першу допомогу та госпіталізувала жінку.
Від ДСНС залучали чотири рятувальники та спецавтомобіль.
Нагадаємо, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаської та Маріупольської зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes. Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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29 травня на автошляху М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» біля села Красне Миколаївського району зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та вантажний MAN.
Внаслідок дорожньо-транспортної події постраждала водійка Mersedes, її затисло понівеченими елементами автомобіля, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Рятувальники деблокували з автомобіля 48-річну постраждалу та передали медикам. «Швидка» надала першу допомогу та госпіталізувала жінку.
Від ДСНС залучали чотири рятувальники та спецавтомобіль.
Нагадаємо, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаської та Маріупольської зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes. Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці.