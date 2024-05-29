ДТП біля села Красне на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

29 травня на автошляху М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» біля села Красне Миколаївського району зіткнулись легковий автомобіль Mersedes та вантажний MAN.

Внаслідок дорожньо-транспортної події постраждала водійка Mersedes, її затисло понівеченими елементами автомобіля, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Рятувальники деблокували з автомобіля 48-річну постраждалу та передали медикам. «Швидка» надала першу допомогу та госпіталізувала жінку.

Від ДСНС залучали чотири рятувальники та спецавтомобіль.

ДТП біля села Красне на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області ДТП біля села Красне на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаської та Маріупольської зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes. Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці.