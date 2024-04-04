Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня. Фото: ДСНС

З початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що 81з 182 пожеж виникла через необережне поводження з вогнем, 68 - через підпали, 28 - через необережність під час куріння, а 5 - з інших причин.

Зокрема, територіально пожежі розподілились наступним чином:

Миколаївський район – 70;

Баштанський – 23;

Первомайський – 57;

Вознесенський – 32.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.