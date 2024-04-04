З початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що 81з 182 пожеж виникла через необережне поводження з вогнем, 68 - через підпали, 28 - через необережність під час куріння, а 5 - з інших причин.
Зокрема, територіально пожежі розподілились наступним чином:
Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.
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З початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що 81з 182 пожеж виникла через необережне поводження з вогнем, 68 - через підпали, 28 - через необережність під час куріння, а 5 - з інших причин.
Зокрема, територіально пожежі розподілились наступним чином:
Як повідомлялось раніше, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.
Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.