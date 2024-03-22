Наслідки обстрілу Хмельницької області, фото з відкритих джерел

У Хмельницькій області через обстріл області 22 березня одна людина загинула, і є поранені.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Зазначається, що наразі відомо про одного загиблого та поранених. Під завалами рятувальники шукають інших людей.

Пошкоджень на Хмельниччині зазнали обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Всі служби працюють, додають в ОВА.

Згодом, МВС написали, що відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому.

Раніше повідомлялося, що під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 22 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили чотири «Шахеди».