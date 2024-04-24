Відключення світла, фото з відкритих джерел

Зранку, 24 квітня росіяни обстріляли Одесу. Через атаку пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні вранці Одеса зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста», — повідомляють у ДТЕК.

За інформацією Міністерства енергетики України, через обстріл були відключені повітряні лінії та підстанції, є знеструмлені споживачі.

Наразі працівники ДТЕК працюють над тим, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня.

Нагадаємо, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.

Раніше повідомлялося, у середу, 24 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.