Каховське водосховище, Архівне фото: Костянтин і Влада Ліберови

У Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища наразі вкрита водою, що тільки позитивно вплине на екологію.

Про це «Суспільному» розповів еколог Вадим Манюк.

Як зазначив еколог, зараз пішов спуск води, яка назбиралася у верхів'ях Дніпра під час зими. Вода прибуває по річищу Дніпра і розливається.

«Тому, що всі екосистеми, які зараз відтворюються фактично на місці водосховища, на місці де був Великий Луг, це екосистеми, пов'язані з водою. Якщо це озерні системи, само собою, що в озері має бути достатня кількість води для нересту риби, для формування якихось зон заростання водною рослинністю», – зазначив експерт.

За його словами, якщо мова йде про наземні екосистеми, наприклад, заплавні ліси, то важливо, щоб вони були наразі насичені водою, щоб ґрунт міг повністю вбирати воду, щоб молоді саджанці верб та тополі могли прижитися та розвиватися. Те ж саме стосується лучних екосистем – для кожної з цих систем весною необхідно надмірне зрошення, яке потім поступово використовуватиметься протягом сезону.

Те, що відбувається, за словами еколога, не зовсім природна причина. Оскільки весь каскад річки Дніпро регулюється кількома гідровузлами електростанції, і те, що там є вода – це результат управління цим каскадом. Тобто люди, які управляють каскадом, зараз пустили воду в такій кількості, що вона заповнила частково Великий Луг.

«Чи це вийшло спонтанно, чи свідомо — я наразі про це не знаю, але це надзвичайно добре для Великого Лугу, тому що він як губка зараз набере в себе воду, як має бути в природі, і ця вода просто дасть початок життю і розквіту тих екосистем, які на першій стадії формування дуже цього потребують», – каже експерт.

Вадим Манюк пояснив, що у Каховському водосховищі рівень підіймався на 7-8 метрів в різних ділянках і вище. Зараз це підйом становить 1,5-2 метри.

«Зараз якась частина Лугу залишається суха, якась частина – це невеликі глибини, вони добре прогріваються – це хороші нерестовища. А якщо це буде вищий підйом – то вони будуть просто затоплені, знову стануть водною пустелею. По суті, ми коли говоримо про пустелі, треба розуміти що і затоплена територія – це теж може бути пустеля. Коли це одноманітна глибина по всій акваторії – це не є добре», – розповів еколог.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС.

Як наслідок — почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовували з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Як відомо, Україна має намір відбудувати Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. 18 липня уряд схвали експериментальний проект відновлення.

За словами гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років. Станцію планують зробити більш потужною.

Після обміління Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС з’явилась загроза опустелювання півдня України, що матиме вплив на глобальну продовольчу систему.

Водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% — Дніпропетровської областей. Зазначається, що відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію півдня. Також це негативно вплине на вплине на ведення сільського господарства.