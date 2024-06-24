Пожежі на Миколаївщині 23 червня / Фото: ДСНС Миколаївської області

У неділю, 23 червня, у Миколаївській області сталося 11 пожеж сухої трави, сміття та чагарників.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, пожежі сталися у Первомайському, Миколаївському та Баштанському районах області й безпосередньо у Миколаєві.

За словами вогнеборців, у селі Явкине разом з сухостоєм площею 5030 квадратних метри на території приватного домоволодіння горіли дві господарчі споруди на площі 32 квадратних метра. Також існувала загроза поширення вогню на житловий будинок, розташований в декількох метрах поруч.

На пожежах загальною площею майже 9 гектар працювали 40 вогнеборців та 10 одиниць техніки ДСНС. Допомагали гасити займання місцеві пожежні охорони «Пересадівка», «Щербані» й «Шевченкове».

У ДСНС зазначили, що за минулий тиждень в області виникла 101 пожежа, з яких 80 припало на відкриті території.

Пожежі на Миколаївщині 23 червня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 23 червня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 23 червня / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, у Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.