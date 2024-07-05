Вогнеборці гасять пожежу у Миколаєві. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У п'ятницю, 5 липня, у Миколаєві по вулиці Одеське Шосе спалахнула пожежа на одному з об'єктів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Як зазначили вогнеборці, пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

На місці працювали чергові караули 2 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, а також чергова зміна оперативно-координаційного центра Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Від ДСНС залучались 15 вогнеборців, 3 спецавтомобілів.

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, у Миколаївській області горіли автомобіль, складські приміщення та будинок.

Раніше у ДСНС наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.

Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.