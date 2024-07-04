Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині 3 липня зареєстрована 51 пожежа, з них 41 — це горіння сухої трави, сміття та чагарників на відкритих територіях.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, вигоріло близько 50 гектарів відкритих територій.

«Ми щодня розповідаємо читачам про страшні наслідки пожеж на відкритих територіях. Але, на жаль, їх кількість з кожним днем не зменшується, а навпаки — збільшується. Для порівняння, згідно з відкритими даними, площа одного з найбільш відвідуваних скверів в Миколаєві «Ліски» становить майже 35 гектарів або парку «Перемоги» — 42 гектара. Тепер ви можете уявити скільки згарищ щоденно залишається після вогню», — зазначили надзвичайники.

Також від пожеж сухостоїв горять й приватні сектори. Тільки за вчора в результаті перекидання полумʼя вщент згоріли дві господарчі споруди, та були пошкоджені два житлові будинки й три споруди.

«І все це в той час, коли в нашій країні йде повномасштабна війна. Коли наші міста та села російські окупанти своїми вбивчими снарядами руйнують майно громадян. В той самий час інші будинки руйнуються просто через пожежу сухостою», — наголосили у ДСНС.

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, зранку 3 липня під час збору врожаю у селі Ташине Миколаївського району загорівся бункер комбайна й вогонь миттєво перекинувся на поле з пшеницею.