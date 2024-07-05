Пожежа будинку на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вчора, 4 липня, у Миколаївській області горіли автомобіль, складські приміщення та будинок.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

На Миколаївщині горів автомобіль. Фото: ДСНС у Миколаївській області На Миколаївщині горів автомобіль. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що у селі Таборівка Бузької територіальної громади Вознесенського району горіли автомобіль ВАЗ 2106 та складські приміщення, в тому числі із зібраним врожаєм пшениці.

Також у Снігурівській територіальній громаді Баштанського району зайнявся будинок, який наразі не експлуатується у Первомайську.

За словами рятувальників, завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на житлові будинки, і господарчі споруди.

Від ДСНС залучались понад 30 вогнеборців та 7 спецавтомобілів.

Раніше у ДСНС наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.

Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.