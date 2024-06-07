Обстріл Херсону. Фото з відкритих джерел

Російська армія протягом доби атакувала 14 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 «Shahed-131/136».

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київщині сталася пожежа на промисловому об’єкті.

Над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.