FPV-дрони, фото з відкритих джерел

У суботу, 23 березня, російські окупанти використали 234 FPV-дрони в зоні прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Ця кількість майже на 40% більше у порівнянні з минулою добою.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

Також ворог застосував 13 ударних БпЛА типу «Ланцет» та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

«Тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15% щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ (радіоелектронна боротьба, – прим.) Унаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено 3 цивільні особи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі, 24 березня, Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 18 ракет та 25 «Шахедів», запущених росіянами.

Протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.

Також зазначається, що вночі, 24 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили три російських БпЛА типу «Shahed-136/131» у Миколаївській області.