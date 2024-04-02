SPIV BRATIV, фото надала пресслужба гурту

У Миколаєві, 4 квітня, о 19:00, в концерт-холі «Юність» відбудеться концерт гурту SPIV BRATIV.

Як повідомляє пресслужба гурту, SPIV BRATIV збирають мільйони переглядів, бо їх пісні про те, що людям болить, про те, що переживає кожен із нас.

«Трохи гумору, приправленого лірикою та вірою в Перемогу — це саме те, що зараз потрібно українцям», — йдеться у повідомленні.

Серед хітів гурту: «maskva», «Бахмут», «Останні дні літа», «Танці на Марсі» та багато інших.

Засновниками гурту є чотири рідні брати: учасники шоу «Голос Країни», фіналісти «The Global Battle of the Bands», півфіналісти «Україна Має Талант», фіналісти конкурсу «Червона Рута» та шоу «Одна Родина».

Під час російського вторгнення в Україну гурт долучився до проєкту Музична Оборона і народилася низка пісень, серед яких: «В городі Херсоні», «Чорнобаївка», «Ірпінь, Гостомель, Буча...», «масква», «Ти кнопка», «Після Перемоги», та інші.

Невід'ємною частиною всіх концертів SPIV BRATIV є благодійні збори на потреби ЗСУ у колаборації з місцевими фондами.

Офіційні квитки можна придбати на Karabas.

Це буде чудовий вечір, який надасть сили рухатись далі.

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.

Нагадаємо, що у Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.