Вибух у банку в Чернігові. Фото: поліція Чернігівщини

Близько 4 години ранку 6 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова.

Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена, повідомили в поліції Чернігівщини.

Постраждалих людей немає. Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво місцевої поліції.

Вибух у банку в Чернігові. Фото: поліція Чернігівщини Вибух у банку в Чернігові. Фото: поліція Чернігівщини Вибух у банку в Чернігові. Фото: поліція Чернігівщини

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Нагадаємо, 24 квітня у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки.

Зазначається, що внаслідок вибуху загинули двоє військових та ще двоє поранені. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.

Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.