Близько 4 години ранку 6 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова.
Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена, повідомили в поліції Чернігівщини.
Постраждалих людей немає. Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво місцевої поліції.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).
Нагадаємо, 24 квітня у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки.
Зазначається, що внаслідок вибуху загинули двоє військових та ще двоє поранені. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.
Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.
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Близько 4 години ранку 6 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова.
Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена, повідомили в поліції Чернігівщини.
Постраждалих людей немає. Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво місцевої поліції.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).
Нагадаємо, 24 квітня у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки.
Зазначається, що внаслідок вибуху загинули двоє військових та ще двоє поранені. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.
Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.