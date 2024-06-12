Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

На території Миколаївської області 11 червня зафіксовано чотири пожежі на полях, а також у лісосмугах.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, три з них у Баштанському районі: за межами села Галаганівка Снігурівської територіальної громади, села Широке Широківської територіальної громади, села Садове Горохівської територіальної громади, ще одна у Миколаївському районі — у селі Мирне Шевченківської територіальної громади.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Загалом вигоріло 13 гектарів пшениці, майже 3 гектарів ячменю та 2 гектари лісосмуг. Врятовано від вогню 23 гектари пшениці та поле ячменю.

«Всі чотири пожежі виникли в районах, які перебували під окупацією або де велись активні бойові дії, а отже кожна територія може вважатись потенційно небезпечною. І якщо сільськогосподарські угіддя — це вже перевірені ділянки, то лісосмуги нашпиговані ворожими пастками та боєприпасами», —зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Первомайську двоє чоловіків отримали опіки під час пожежі автомобілю. За даними рятувальників, двоє чоловіків, які перебували в автомобілі в момент займання, вирішили самотужки загасити вогонь, в результаті чого отримали опіки.