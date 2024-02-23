У Миколаєві затримали чоловіка, який вдарив ножем знайомого / Фото: Нацполіція

Миколаївські поліцейські затримали чоловіка, який завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому. Йому загрожує вісім років за ґратами.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, 20 лютого надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що до них доставили чоловіка з ножовим пораненням.

За даними слідства, між 42-річним потерпілим та його 41-річним знайомим виникла сварка через тривалий конфлікт. Під час з’ясування стосунків чоловік завдав знайомому удар ножем у живіт. Наразі він перебуває у лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили у нього ніж. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»). За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення. Суд призначив йому тримання під вартою.

Нагадаємо, пʼяний 51-річний мешканець Первомайського району, що на Миколаївщині, накинувся з сокирою на свою співмешканку, та завдав жінці рубані рани й відкриті переломи руки та ноги.

Раніше, миколаївська поліція повідомляла, що 66-річний мешканець Снігурівки зарубав свого 43-річного сина сокирою. За даними слідства, чоловіки посварилися, після чого пʼяний батько схопив сокиру та декілька разів вдарив нею сина по голові. Він помер на місці.