Затримання підозрюваного. Фото: СБУ.

На Харківщині затримали чоловіка, якого підозрюють у збиранні стратегічно важливої інформації для підготовки захоплення Вовчанська.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що затриманий місцевий підприємець

«Під виглядом вирішення комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Також фігурант «втемну» використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував «потрібну» інформацію під час побутових розмов», - додали в СБУ.

Правоохоронці вказують, що одержані розвіддані росіяни планували використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів на Харківщині. По даним СБУ, найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Раніше, 16 травня, Служба безпеки України затримала чоловіка, який підозрюється у співпраці з росіянами під час підготовки нового наступу на Харківщину.

Нагадаємо, що на Донеччині затримали чоловіка за підозрою у змові з росіянам та передічі геолокації вогневих позицій артилерії та військових.