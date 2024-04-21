Наслідки підриву Каховської ГЕС, Херсонщина, червень 2023 року, фото ДСНС України

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ українському довкіллю було завдано збитків на 2,4 трильйони гривень.

Про це в етері телемарафону заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«На сьогодні збитки довкіллю вже понад 2,4 трильйони гривень, це понад 4200 випадків злочинів проти довкілля», — сказав Руслан Стрілець.

Крім того, за його словами, атаки росіян на енергетичну інфраструктури впливають не лише на неї, а й на стан довкілля.

«Що стосується ударів по енергетиці, то це не тільки вплив на інфраструктуру та життя людей. Це горіння, це викиди, це відходи руйнації, це велика кількість того, що впливає на стан нашого довкілля», – заявив міністр.

Він також розповів, що тільки одне руйнування Каховської ГЕС становить збиток у 15 мільйонів доларів.

«Коли відбувся теракт на Каховській ГЕС, міністерство звернулося до експертів «Юнеп» – це організація ООН, яка займається саме довкіллям. Вони дали нам понад 20 експертів з понад 20 країн світу. Там вже були спроби порахувати втрати екосистемних послуг. Цифри були понад 15 мільйонів доларів», – сказав Руслан Стрілець.

Нагадаємо, фахівці нарахували 73,5 мільйони гривень шкоди довкіллю через обстріл росіянами села Лимани на Миколаївщині. У екоінспекції зазначають, що загальний об’єм утворених будівельних відходів склав 43 кубічних метри, засмічено земельну ділянку площею 2300 квадратних метрів.

Також внаслідок лісових пожеж через війну довкіллю Миколаївщини завдали понад 27 мільярдів гривень збитків.