На Миколаївщині за два роки повномасштабної війни збитки екології внаслідок лісових пожеж склали 27 мільярдів гривень.

Про це на брифінгу розповів начальник міжнародного відділу державного нагляду природних ресурсів Миколаївської області Андрій Кузюк.

— З початку введення воєнного стану в країні для розрахунку шкоди довкіллю та притягнення Росії до відповідальності, було зареєстровано методику розрахунку викидів в атмосферне повітря. Спеціалістами Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу за результатами опрацювання інформації з різних джерел обраховується збитки відповідно до методики, — сказав він.

Станом на 1 березня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення на території Миколаївської області було проведено 122 розрахунки завданої шкоди від пожеж.

Зазначимо, що внаслідок обстрілів росіян в Миколаївській області було знищено пожежами понад 4 тисячі гектарів лісу.

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