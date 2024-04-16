Обстріл села Лимани. Фото: Сили оборони півдня

Фахівці нарахували 73,5 мільйони гривень шкоди довкіллю через обстріл росіянами села Лимани на Миколаївщині.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Нагадаємо, що 22 лютого цього року росіяни з РСЗВ обстріляли село Лимани Галицинівської громади. Внаслідок удару було зруйновано багато будинків.

У екоінспекції зазначають, що загальний об’єм утворених будівельних відходів склав 43 кубічних метри, засмічено земельну ділянку площею 2300 квадратних метрів. Фахівці оцінили завдану шкоду довкіллю у 73,5 мільйонів гривень.

«Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник типу «Shahed-131/136»